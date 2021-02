Diletta Leotta Can Yaman, l’amore va a cavallo: “C’era una volta” FOTO

La coppia Diletta Leotta Can Yaman non ce la racconta giusta. Da settimane si parla di fidanzamento tra loro, che non hanno mai smentito.

Diletta Leotta Can Yaman, ma stanno insieme? Diciamo la verità: sembra proprio di si. Tutto lo lascia pensare, da quando i due si sono incrociati in albergo a Roma. Da allora ne sono usciti di scatti insieme. Prima a cena, poi ad un poligono di tiro per passare una giornata diversa in totale svago. Ed ora ecco l’attore turco e la conduttrice dei collegamenti allo stadio per DAZN ancora una volta l’uno al fianco dell’altra, in un maneggio.

Entrambi vestiti per una sessione di equitazione, se ne stanno sorridenti e lieti accanto ad un cavallo. Ma a cavalcare sembra proprio essere il loro amore. E direttamente a Can Yaman Diletta Leotta sembra rivolgersi con un eloquente: “C’era una volta”. Una frase che accompagna questa ennesima fotografia all’interno della quale i due si mostrano proprio come se facessero parte di una coppia. Tra l’altro né Diletta né Can sembrano fare alcuno sforzo per smentire quello che si sta raccontando sul loro conto. I rumours contribuiscono a tenere altissima la loro popolarità, tra l’altro già notevole.

Diletta Leotta Can Yaman, sulle ali del sogno insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Se lei è molto amata e conosciuta non solo per le sue apparizioni televisive, lui è assai famoso per le interpretazioni attoriali svolte negli ultimi anni. In particolar modo all’interno della commedia romantica ‘DayDreamer – Le Ali del Sogno’.

Grazie alla recitazione all’interno della serie a tinte rosa, Can Yaman è diventato desideratissimo da giovanissime e meno giovani ovunque la soap moderna venga trasmessa. Ma stando a quel che possiamo vedere, l’attore turco adesso appartiene solamente a Diletta. Ed i commenti di entusiasmo da parte dei followers sia di lui che di lei piovono in una tempesta di entusiasmo sui social.