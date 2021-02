Cristina Parodi, chi sono i tre figli Benedetta, Alessandro e Angelica FOTO

Giorgio Gori e Cristina Parodi figli, loro stanno insieme dalla metà degli anni ’90 ed il loro longevo amore ha portato bellissimi frutti.

Cristina Parodi figli: la giornalista e conduttrice televisiva, sposata da anni con Giorgio Gori, ha avuto dall’attuale sindaco di Bergamo tre ragazzi. Oggi tutti loro hanno raggiunto l’età adulta. Sono impegnati nei rispettivi studi, anche all’esterno, e hanno anche dei progetti importanti da perseguire.

Leggi anche –> Cristina Parodi, chi è: età, carriera e marito della conduttrice

Loro sono Benedetta Gori, Alessandro Gori ed Angelica Gori. Hanno rispettivamente 24, 23 e 19 anni. Benedetta è la primogenita. È nata a Bergamo il 24 giugno 1996 ed il suo percorso di studi l’ha portata a frequentare il liceo linguistico e poi l’Università di Bra, per conseguire la laurea in Scienze Gastronomiche. Cosa che sembra proprio portarla a ripercorrere le orme della celebre ed omonima zia, Benedetta Parodi. Lei è altrettanto bella: alta circa 1.72 cm, ha un sorriso ed un fisico notevoli. Non a caso lei ha provato anche a diventare una modella professionista prima di concentrarsi su altro. Ama la musica e viaggiare, come è possibile evincere dai suoi profili social.

Leggi anche –> Benedetta Parodi, chi è la conduttrice televisiva: età, foto, carriera

Cristina Parodi figli, chi sono e cosa fanno

Alessandro Gori, il secondogenito dei figli di Cristina Parodi e di suo marito Giorgio, è nato sempre nella città orobica, il 20 agosto 1997. Ha frequentato il liceo Scientifico e poi l’Università di Siena per laurearsi a fine 2019 in Scienze Ambientali e Naturali. Questo è il coronamento di una passione e di un amore per l’ecologia che lui intende trasformare in una professione vera e propria. Di tutti e tre i suoi figli, Cristina Parodi ha dichiarato che proprio Alessandro è quello che mostra una somiglianza caratteriale più simile alla sua. Lui viene indicato come un abile surfista.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Marina Suma, chi è: età, carriera, flirt e come è diventata l’attrice FOTO

Infine c’è la 19enne Angelica Gori. La sua data di nascita è il 24 luglio del 2001. Lei è forse quella maggiormente dotata dal punto di vista artistico, dal momento che ha iniziato quella che sembra una promettente e proficua strada in ambito musicale in qualità di cantautrice. Fa parte di un duo, i Faro, dove canta. Ma Angelica sa anche suonare la chitarra. Non ancora maggiorenne lei pubblicò un singolo dal titolo ‘Sketch’, nel 2018. Di sicuro sentiremo ancora parlare di lei