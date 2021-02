Cecilia Cantarano, chi è il fidanzato? La verità sulla sua vita privata

By

Cecilia Cantarano è diventata in poco tempo la regina indiscussa di Tik Tok in Italia: ma cosa fa la giovane star quando non è davanti alla telecamera?

Tik Tok è la famossisima app che permette agli utenti di realizzare video da pochi secondi e condividerli online. Danza, musica, make-up tutorial, cucina e recitazione: su Tik Tok si può fare di tutto. Da quando la piattaforma è stata creata, ha contribuito a lanciare alcune di quelle che ora sono le star più conosciute sul web: Cecilia Cantarano è una di queste.

Una star da 3 milioni di followers

Cecilia Cantarano è nata a Roma il 27 marzo 2000. Dopo essersi diplomata al liceo artistico ha deciso di seguire dei corsi di recitazione e canto, le sue vere passioni. Nel 2018, appena compiuti 18 anni, la giovane ha iniziato il suo percorso su Tik Tok: probabilmente, iscrivendosi al sito per la prima volta, neanche lei si immaginava il successo che avrebbe ottenuto.

Cecilia ha iniziato pubblicando video divertenti alternati a piccoli spaccati della sua vita quotidiana, ma si è affermata online come cantante: nel 2019, grazie al successo ottenuto su Tik Tok, la ragazza ha potuto pubblicare “Sagapò”, il suo primo singolo musicale. In seguito ha collaborato con il cantane Ludwig alla canzone “Adesso mi diverto”. Questa sera (9 febbraio) sarà anche ospite del programma televisivo “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino.

Della vita privata di Cecilia si sa poco: nonostante la sua grande personalità online, infatti, la giovane è riuscita a mantenere privata la sua vita. Alcuni dei suoi fans online avevano sperato in un flirt con Lele Giaccari (altra star di Tik Tok da 1 milione di followers), ma la ragazza ha prontamente smentito le voci rivelando il vero nome del suo fidanzato: Andrea. La giovane star è stata con il ragazzo di Roma per tre anni, ma ha sempre preferito nasconderne l’identità (ancora oggi non si sa il suo cognome).