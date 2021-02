Bolzano, trovato cadavere nell’Adige: forse Peter Neumair

Novità sul giallo di Bolzano, trovato un nuovo cadavere nell’Adige: forse è quello di Peter Neumair, scomparso insieme alla moglie.

Potrebbe essere di Peter Neumair, scomparso da Bolzano insieme alla moglie Laura Perselli, il cadavere rinvenuto poco fa nell’Adige. Non ci sono ancora certezze, ma in questi minuti le agenzie di stampa hanno battuto la notizia del rinvenimento di un corpo privo di vita. Sabato, era stata ritrovata la moglie dell’uomo.

L’altro giorno, a far ipotizzare che la donna fosse stata ritrovata è stato il blocco messo in atto dai militari dell’Arma dei carabinieri nella tarda mattinata di sabato, appunto. Successivamente, era arrivata la conferma da parte di alcuni familiari della coppia, che è scomparsa nel nulla nelle scorse settimane.

Trovato corpo nell’Adige, è Peter Neumair?

La domanda a cui ora devono rispondere in tempi brevissimi gli inquirenti è se anche il corpo rinvenuto in questi minuti nell’Adige sia rinconducibile alla scomparsa dei due coniugi di Bolzano, quindi appartenente a Peter Neumair. Per ora, sappiamo che il ritrovamento è stato effettuato a Ora, a non molta distanza da dove è stato trovato sabato il corpo privo di vita di Laura Perselli.

Sin da subito, i sospetti sulla sparizione e successivamente sul duplice omicidio dei due coniugi si erano addensati sul figlio Benno, che – hanno sempre sostenuto gli inquirenti – avrebbe provato a far sparire i due cadaveri proprio gettandoli nell’Adige. Il giovane figlio della coppia è in carcere da qualche giorno, con l’accusa gravissima di duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri. Il ritrovamento dei corpi dei genitori potrebbe ora aggravare la sua posizione.