Benedetta Rossi senza freni: “Ammazza che figo…”

La foodblogger più famosa d’Italia, Benedetta Rossi, ha un debole per qualcuno… Scopriamo insieme di chi si tratta.

Benedetta Rossi non ha mai nascosto il suo amore sfrenato per gli animali, i cani in primis. La ruspantissima cuoca e food blogger ha dimostrato di avere un animo nobile e gentile prendendosi cura del suo bellissimo amico a quattro zampe, Cloud, come fosse un figlio e il suo migliore amico. E nel suo ultimo post su Instagram ha voluto ancora una volta condividere questa grande passione con il suo pubblico virtuale.

L’infatuazione di Benedetta Rossi

“…ammazza quanto è figo sto cagnetto ! 😊❤️”: così scrive Benedetta Rossi pubblicando una splendida foto del suo Cloud. Un quadrupede speciale che non si allontana mai da lei, e con il quale ha saputo stabilire un rapporto di grande complicità.

Il marito della foodblogger, Marco Gentili, non è affatto geloso delle attenzioni che l’amico a quattro zampe le richiede ogni giorno, perché il cucciolone è affezionatissimo anche a lui. Essendo un animale molto vivace, ogni giorno ne combina qualcuna, ma riesce subito a farsi perdonare. Sia Marco che Benedetta lo amano alla follia, e si vede!

Marco e Benedetta non erano pronti, dopo la morte di Nuvola, ad adottare un altro cane, né volevano farlo così presto. Un giorno, però, lui si è ritrovato su una pagina di un’associazione e davanti alla foto di un cucciolo che somigliava moltissimo a Nuvola da piccolo. Guardando meglio le immagini, Marco si è reso conto che il cagnolino si chiamava Cloud. Ha capito subito che il destino aveva voluto farli incontrare e… il resto è cronaca social.