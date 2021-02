Belen Rodriguez incinta con Antonino: “Sento che sarà una bambina”

Belen Rodriguez è incinta del compagno Antonino Spinalbese ed ha rivelato di sentire di aspettare finalmente una femminuccia.

Belen Rodriguez ha finalmente dato conferma della seconda gravidanza in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il numero, che sarà in edicola da mercoledì 10 febbraio, vede la showgirl posare con il suo nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

La bellissima showgirl argentina di 36 anni ha ritrovato il sorriso con il parrucchiere venticinquenne Antonino Spinalbese che, nonostante la differenza d’età, è riuscito a darle serenità. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Belen Rodriguez ha rivelato di essere entrata da poco nel quinto mese di gravidanza. Il parto del suo secondogenito è pertanto previsto per l’inizio dell’estate. La showgirl non sa ancora se aspetta un maschietto o una femminuccia, ma si vede già ad appendere il fiocco rosa.

Belen Rodriguez ammette il fallimento del suo matrimonio

Nella lunga intervista rilasciata a Chi, Belen Rodriguez ha parlato molto di Antonino, con il quale è legata da soli otto mesi: “Per me è stato un colpo di fulmine. E’ diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli st***i ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’“.

La bella Belen ha parlato anche dell’ex marito Stefano De Martino, che rimane un grande dolore nella sua vita: “Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento“. L’argentina ha rivelato di aver atteso così tanto prima di confermare la gravidanza per una questione di pudore, per non permettere ai suoi haters di attaccarla. Da mesi, inoltre, soffre di nausee continue: non a caso indossa infatti un bracciale antinausea che ha sin da subito catturato l’attenzione dei fans.