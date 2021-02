Belen incinta, arriva la conferma ufficiale: “Sono al quinto mese”

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Belen confessa di essere incinta, arriva la conferma ufficiale: “Sono al quinto mese”.

“Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima, sento che sarà una bambina, per la prima volta amo un uomo gentile”, queste le parole di Belen Rodriguez, che per la prima volta insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, sceglie di rendere pubblica la propria gravidanza al settimanale ‘Chi’.

La showgirl argentina replica anche alle critiche di queste settimane: quando le voci sulla sua gravidanza si sono diffuse, infatti, in molti hanno constatato che la storia tra lei e Antonino è molto ‘fresca’. In effetti, si frequentano solo dalla tarda primavera dello scorso anno, ma le idee sembrano averle chiare.

La conferma di Belen Rodriguez: “Sono incinta”, lei spera che sia femmina

Confida infatti la showgirl al settimanale ‘Chi’ che arriva in edicola dedicando la copertina alla coppia del momento: “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”. E lui le fa eco: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”.

Belen Rodriguez, inoltre, sembra mal sopportare le critiche anche recenti che le sono state rivolte. Per questo attacca duramente nell’intervista al settimanale ‘Chi’: “Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante”. E difende Antonino: “Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola”.