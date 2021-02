Barbara D’Urso, la verità sul suo nuovo uomo: “Non è più un segreto”

By

Secondo rumors sempre più insistenti, nella vita di Barbara D’Urso è arrivato un nuovo amore: ecco il retroscena.

Negli ambienti del gossip il tema è tra i più “caldi” del momento: Barbara D’Urso sarebbe di nuovo (finalmente) innamorata. Chi è il misterioso uomo capace di far battere ancora una volta il cuore alla popolarissima conduttrice Mediaset? Scopriamo insieme l’identikit.

Per chi batte il cuore di Barbara D’Urso

A lanciare la piccantissima indiscrezione è Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, mostrandosi così sicuro delle sue fonti da sfidare Barbara D’Urso a smentirlo (con tanto di prove). Già qualche mese fa, a onor del vero, si rincorrevano voci di un nuovo amore nella vita della presentatrice cult. Ora però abbiamo anche le generalità del misterioso lui.

L’uomo che è riuscito a far innamorare la bella conduttrice napoletana di Canale 5 si chiamerebbe Francesco, di professione farebbe l’assicuratore e avrebbe alle spalle una storia importante. I due si sarebbero conosciuti – il condizionale è sempre d’obbligo – sotto le feste natalizie, dunque a metà dello scorso dicembre, grazie a degli amici in comune. Di più: la coppia avrebbe passato le vacanze di Natale insieme e in gran segreto nella casa a Capalbio di lei.

Insomma, dopo quattro lunghi anni di rigorosa singletudine (e lavoro sodo), la vita di Barbara D’Urso avrebbe conosciuto una svolta fondamentale, come peraltro confermato dalle testimonianze di alcune fonti vicine alla coppia. Per l’esattezza, Barbara d’Urso e la sua nuova fiamma starebbero insieme da due mesi e sarebbero innamoratissimi. A questo punto non resta che attendere la conferma (o smentita) ufficiale da parte della diretta interessata.

