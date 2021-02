Barbara D’Urso, orrore in diretta: “Quello è un cadavere?”

Su Canale 5 Barbara D’Urso ha mostrato il lavoro delle forze dell’ordine per il recupero del corpo di Peter Neumair: telespettatori increduli.

Il pomeriggio di Canale 5 con Barbara D’Urso si tinge di giallo. Quest’oggi la conduttrice Mediaset ha seguito in diretta il ripescaggio del corpo trovato nell’Adige a Ora, in provincia di Bolzano: potrebbe essere quello di Peter Neumair, padre del giovane Benno finito in carcere con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere (l’altra vittima, come noto, è la madre). Il cadavere è stato avvistato a breve distanza dal luogo in cui sabato scorso è stata rinvenuta la salma di Laura Berselli, moglie di Peter, scomparsa con lui lo scorso 4 gennaio. E a un certo punto al pubblico in studio e a casa è corso un brivido lungo la schiena.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La macabra telcronaca di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha mostrato ai telespettatori il lavoro delle forze dell’ordine per il recupero del corpo con dovizia di particolari. “C’è un telo bianco”, ha commentato l’inviata credendo che fosse stato recuperato il corpo, quando si trattava in realtà del telo che copre il sonar, uno strumento utilizzato dalle autorità per le rivelazioni sott’acqua.

Leggi anche –> Alfonso Signorini rovina l’esclusiva a Barbara D’Urso? Ecco cosa è successo

La singolare telecronaca avrebbe spiazzato molti telespettatori. Non a caso su Twitter è subito partita un’ondata di commenti: “Stanno facendo la telecronaca del ripescaggio del cadavere?”. E ancora: “Al momento del ritrovamento, spero non inquadrino il corpo”. Ci ha pensato Barbarella a fugare ogni dubbio e rassicurare il pubblico più sensibile: “Ovviamente se verrà rinvenuta la salma mentre siamo in diretta, non la mostreremo – ha promesso -. Ma vi daremo la notizia del ritrovamento…”.

Leggi anche –> Kikò Nalli attacca Barbara D’Urso: “Copia, copia… Non ho parole”