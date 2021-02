Uomini e Donne, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: Armando Incarnato sconvolto

Uomini e Donne continua stupire. Durante l’appuntamento di oggi Armando Incarnato rimarrà senza parole: Nicole spiazzerà tutti.

Il programma di Maria De Filippi torna con un altro appuntamento settimanale. Ancora una volta, il pubblico e i partecipanti saranno travolti da colpi di scena e sorprese.

Nel trono over, Armando Incarnato torna a far parlare di sé. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne: Nicole si confessa ad Armando

La conoscenza tra Armando e Nicole è arrivata al capolinea? Tra incomprensioni e verità non dette, il rapporto tra i due si è sempre più compromesso. La donna si mostrerà molto decisa nei confronti del corteggiatore. Ormai i due sembrano essere ai ferri corti e secondo le indiscrezioni, il partenopeo racconterà di aver ricevuto un messaggio da Nicole.

La dama gli avrebbe detto di non voler continuare la conoscenza soprattutto perché sarebbe troppo un personaggio. La situazione sarà ribaltata da una rivelazione della De Filippi. La padrona di casa leggerà un messaggio che Nicole ha inviato alla redazione. In esso la Vinti racconta di essersi scambiata un bacio a stampo con Armando. Il fatto sarebbe stato tenuto segreto per non ferire Carlo con il quale vorrebbe continuare la conoscenza.

Sempre secondo il racconto della De Filippi, Nicole sarebbe attratta solo fisicamente da Armando: ecco perché vorrebbe chiudere la frequentazione. A questo punto non ci resta che aspettare la reazione dell’uomo, ma sicuramente ci sarà un acceso scambio di opinioni.

Una giornata di chiarimenti anche per Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Nella scorsa puntata la tronista aveva lasciato in studio il corteggiatore per correre dietro a Giorgio. La sua scelta si fa sempre più vicina e finalmente ammetterà di avere una preferenza. Questo ed altro ancora vi aspetta nella puntata di oggi.