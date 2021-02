Test della personalità, cosa vedi prima: un volto o il cigno?

By

Questa illusione ottica viene utilizzata per un test della personalità: per scoprire come sei, dicci prima cosa vedi.

Per questo inizio settimana il test si basa su una cara vecchia illusione ottica. Come tutti i test basati sull’osservazione di un’immagine in grado di creare un illusione visiva, anche questo ci chiede di osservare l’immagine e capire quale degli elementi presenti nell’immagine colpisce primariamente la nostra attenzione. A differenza di altri test simili, invece, a permettere di vedere una figura piuttosto che un altra non è la differenza cromatica, ne tanto meno la forma del disegno.

Gli elementi a schermo sono tutti ben delineati e colorati in modo variopinto, ma presi insieme formano un terzo elemento che li racchiude tutti. Insomma a primo acchito ciò che dovrebbe attirare l’attenzione dovrebbe essere l’immagine complessiva e successivamente i dettagli che la compongono. Ma le nostre menti non sono fatte tutte allo stesso modo ed ognuna ha un proprio modo di visualizzare ciò che abbiamo di fronte.

Test della personalità: cigno o volto?

Se siete pronti a mettervi in gioco e scoprire quanto sia accurato questo test nel descrivervi, non vi resta che osservare l’immagine e rispondere alla domanda posta, ecco i risultati:

Volto

Se la prima cosa che hai visto è un volto, significa che sei una persona molto sicura del tuo valore. Sei una persona esigente con te stessa e con gli altri e questo ti permette di riuscire a mantenere il controllo in qualsiasi situazione. Tuttavia può essere controproducente nella scelta di un partner, visto che difficilmente troverai qualcuno in grado di soddisfare i tuoi parametri. Sul lavoro e nelle relazioni interpersonali sei stimato per la capacità di risolvere i problemi.

Cigno

Se hai visto il cigno significa che sei una persona molto misteriosa. Proprio il riserbo esercita negli altri un discreto fascino ed è questo il motivo per cui è consigliabile che tu mantenga tale alone di mistero. Nelle relazioni sei spesso troppo esigente con il partner e questo tende ad essere insostenibile per chi ti sta accanto. Sei uno spirito libero e nessuno può esercitare un controllo di alcun tipo nei tuoi confronti.

Rami

Se l’elemento che ti ha colpito sono i rami, significa che sei una persona che va controcorrente ed ha il coraggio delle proprie opinioni. In amore vuoi stare sempre al centro dell’attenzione, ma sai dare tanto a chi ti sta accanto. Lo stesso capita in amicizia, dove il tuo carattere capriccioso e volubile potrebbe sembrare un ostacolo, ma viene compensato dalla capacità di andare incontro ai bisogni degli altri.