Sylvester Stallone, la morte del figlio Sage a soli 36 anni: cosa è successo

Sylvester Stallone è stato colpito da una terribile tragedia: la morte di suo figlio Sage, che aveva solo 36 anni. Ecco cosa è successo e com’è morto.

Il più grande incubo per tutti i genitori. Non importa se si tratta di uno degli attori più amati del cinema internazionale, essere costretti a sotterrare un figlio è un dolore enorme e impenetrabile, sperimentato purtroppo da molti, anche a Hollywood. Da John Travolta a Robert Redford, infatti, non sono pochi gli attori e i personaggi amati dal pubblico che hanno provato la sofferenza di perdere un figlio. Tra loro anche Sylvester Stallone, protagonista di alcuni titoli cult come la saga di Rocky e Rambo, che ha perso suo figlio Sage, all’età di 36 anni. Ecco cosa è successo.

Sylvester Stallone, come è morto il figlio Sage

Era il 2012, il 13 luglio del 2012, quando Sylvester Stallone, mentre si trovava a San Diego al Comicon ha ricevuto la notizia che non avrebbe mai voluto sentire: suo figlio Sage, 36 anni, è morto improvvisamente a causa di un infarto fulminante, mentre si trovava nel suo appartamento di Los Angeles. Inondato da interviste, giornalisti e fotografi, Stallone aveva chiesto rispetto per la memoria di suo figlio e per il suo dolore: “Vi chiedo di rispettare la memoria del mio talentuoso figlio e provare compassione per la sua amorevole madre. Questa terribile perdita si farà sentire per il resto della nostra vita. Sage è stato il nostro primo figlio e il centro del nostro universo e sto chiedendo umilmente a tutti voi di lasciare in pace la memoria e l’anima di mio figlio.”

Leggi anche–> Sylvester Stallone, grave lutto per l’attore: morta la madre Jackie

Come Stallone ha raccontato in diverse interviste, padre e figlio avevano un rapporto davvero speciale. Sage ha seguito le orme del papà, rimanendo nel mondo del cinema, prima come attore, recitando anche a fianco di Sylvester in “Rocky V“, “Daylight -Trappola nel tunnel“, poi come produttore.

Leggi anche–> Sylvester Stallone, grave lutto per l’attore: morta la madre Jackie

Il dolore per la sua perdita non ha mai lasciato i genitori. “È molto, molto dura. ” – aveva commentato Stallone – “È una situazione orribile, ma si spera che il tempo possa guarire le ferita, è importante guardare aventi e provare a iniziare a rivivere la tua vita, altrimenti puoi entrare in una brutta spirale“.