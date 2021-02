Stefania Orlando, chi è il padre Pietro Romano Orlando: famoso magistrato

Stefania Orlando, ora concorrente del Grande Fratello Vip, è figlia di Biagina e Pietro Romano Orlando (magistrato di Roma).

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1962: bella ed intraprendente, Stefania ha lasciato la casa dei genitori a soli 18 anni per seguire l’amore. “Mi sono mantenuta facendo la modella e poi l’agente immobiliare” racconta. Oggi la conduttrice italiana si diverte al Grande Fratello VIP, dove pochi giorni fa è stata filmata mentre ballava scatenata a ritmo della musica anni’80 insieme a Tommaso Zorzi.

In un’intervista, quando le viene chiesto “chi ringrazieresti per la tua vita ora?”, Stefania Orlando risponde: “i miei genitori”. La donna infatti è la figlia minore di Biagina (che però preferisce farsi chiamare Anna Maria) e Pietro Romano Orlando: il padre è un famoso magistrato romano.

Un magistrato con la passione per la musica

Pietro Romano Orlando è stato un giudice, un professore universitario ed un avvocato. A quanto pare, però, la passione per la musica di sua figlia Stefania non è spuntata dal nulla: Pietro Romano da giovane suonava la chitarra ed era un vero appassionato.

Vista la scelta di Stefania di lasciare la casa dei genitori così presto, è normale immaginarsi quanto i suoi genitori fossero in ansia per la sua decisione. Fortunatamente la giovane è riuscita non solo nel suo intento come agente immobiliare, ma ha anche conquistato il pubblico italiano come conduttrice.

Lo scorso 19 marzo, in onore della Festa del Papà, Stefania Orlando ha dedicato un tweet molto dolce al padre: “auguri papà, sei intelligente, colto, simpatico, fiero, orgoglioso, generoso, altruista e anticonformista… qualcosa da te ho preso ma non tutto purtroppo!!”. Nonostante il suo percorso al Grande Fratello Vip (che l’ha tenuta a lungo lontana dalla famiglia) il legame tra la donna ed i genitori è ancora forte.