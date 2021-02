Stefania Orlando, chi è il fratello Gianni: l’artista vive a Parigi da anni

La concorrente del GF Vip, Stefania Orlando, ha un fratello “nascosto” che vive da anni nella capitale della Francia.

Da diversi giorni si parla del fratello “nascosto” della concorrente del “Grande Fratello Vip” Stefania Orlando. Nel corso del reality la showgirl ha parlato spesso della sua famiglia, ma mai del fratello, Gianni Orlando, figlio della madre Annamaria, avuto da una relazione giovanile.

Gianni Orlando è stato ospite a “Domenica Live” e ha raccontato la sua storia, condividendo il suo desiderio di ricostruire un rapporto con i suoi fratelli. L’uomo è arrivato nella capitale della Francia, Parigi, da oltre trent’anni ed è un’artista. Quando aveva all’incirca due anni e mezzo è stato riconosciuto dal marito di sua madre, Paolo Orlando, nonostante non fosse il suo. I primi anni sono stati vissuti con la madre e l’uomo che lo ha cresciuto come suo padre. “Prima della nascita di Stefania e Fabio Massimo vengo mandato in collegio, a 7 anni, perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Dai 7 fino ai 16 anni sono stato in collegio“, ha raccontato nello studio televisivo.

Gianni Orlando, la difficile infanzia

Gianni Orlando ha raccontato della sua difficile infanzia durante la quale ha frequentato pochissimo i suoi genitori. I rapporti con la sorella Stefania e Fabio Massimo sono sempre stati pochi, in quanto loro madre aveva mentito ai fratelli minori riguardo la sua identità: per loro era “un amichetto che andava a casa a giocare“. Gianni si è trasferito a Parigi nel 1983, quando ha incontrato sua moglie.

Durante l’adolescenza Gianni Orlando è stato lontano dai suoi fratelli e, anche quando sono cresciuti tutti e tre, i rapporti sono sempre stati saltuari. Il maggiore dei tre non è stato neanche invitato al matrimonio della conduttrice Stefania Orlando con Simone Gianlorenzi, nonostante abbia avuto modo di conoscerlo come fece al tempo con Andrea Roncato. Ad oggi l’uomo vive come artista, è sposato ed ha due figli, ma cerca ancora di avere un rapporto migliore con la sua famiglia d’origine.