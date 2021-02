Stefania Orlando, chi è l’ex Paolo Macedonio: età, lavoro, vita privata

Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip, è stata legata in passato all’attore italiano Paolo Macedonio.

Stefania Orlando è tra i concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice ha avuto tre relazioni importanti nella sua vita, che sono finite sotto la lente d’ingrandimento del gossip.

Stefania Orlando è stata sposata con l’attore Andrea Roncato, i due sono convolati a nozze nel 1997 e hanno divorziato solo due anni dopo. In seguito, sul set de “I Fatti Vostri“, ha conosciuto l’attore Paolo Macedonio. Secondo il suo ex marito, la Orlando l’avrebbe lasciato quando lui era in viaggio verso Salerno con il suo autista tramite un messaggio, in cui gli diceva che tra loro era finita. Secondo l’attore, non appena due giorni dopo la conduttrice era sulle copertine dei magazine di gossip con Macedonio e “gliel’avrebbe fatta sotto il naso“.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, chi è il padre Pietro Romano Orlando: famoso magistrato

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, chi è il fratello Gianni: l’artista vive a Parigi da anni

Paolo Macedonio, carriera e vita privata

Il tradimento di Stefania Orlando nei confronti di Andrea Roncato con Paolo Macedonio non è mai stato confermato o smentito dalla conduttrice, che è stata effettivamente legata da un rapporto affettivo con l’attore e doppiatore italiano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Paolo Macedonio, nato ad Agrigento il 6 luglio 1973, tra i suoi primi ruoli televisivi annovera “La Piovra” di Giacomo Battiato. Nel 2001 ha recitato nel film “Stregati dalla luna” di Pino Ammendola e Nicola Pistoia ed ha preso parte alla quarta stagione di “Don Matteo“. Ha partecipato anche a “Provaci ancora Prof!” e diverse riduzioni per il teatro di film e romanzi d’autore.