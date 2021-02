Sondrio, macigno frana e centra un’auto: un morto FOTO

In provincia di Sondrio si è consumato un dramma con purtroppo un epilogo fatale. Tutto a causa di un macigno franato di colpo da una montagna.

Una tragedia è accaduta in provincia di Sondrio, all’interno del territorio della località di Civo. Un grosso macigno è finito con il franare giù da una montagna, finendo sulla strada sottostante dopo una caduta di diversi metri. Proprio in quel frangente stava transitando una ventura, colpita in pieno dal masso di dimensioni considerevoli. A bordo c’era una sola persona. Si tratta di un uomo che nel corso dell’impatto tragico ha perso la vita. Secondo il personale medico del 118 ed i soccorritori chiamati d’urgenza da parte di altri automobilisti, il decesso deve essere avvenuto sul colpo. Non ancora rese note le generalità della vittima, con la Procura di Sondrio che ha disposto per il sequestro del corpo, dei veicolo incidentato e dell’enorme macigno. A raggiungere il luogo dell’incidente sono stati i paramedici, i carabinieri de i vigili del fuoco.