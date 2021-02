Stefania Orlando, ora ospite della casa del Grande Fratello Vip, è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi: i due sono quasi inseparabili.

Stefania Orlando è una donna indubbiamente passionale. Nata a Roma il 23 dicembre 1966, a soli 18 anni ha deciso di lasciare la casa dei genitori (Biagina “Anna Maria” e Pietro Romano Orlando) per seguire l’amore. Per qualche anno, così, si è mantenuta facendo la modella e poi l’agente immobiliare: il primo amore non è durato, ma a Stefania Orlando non importa molto. Grazie a quella rottura, infatti, ha potuto conoscere quello che oggi è il suo compagno: Simone Gianlorenzi.

Un regalo dal cielo

Alessandra era una delle più care amiche di Stefania Orlando: insieme le due sono andate a vivere insieme a 18 anni, “diventando donne insieme” (così come dice la stessa Orlando in un’intervista). Quando la relazione con l’ex è finita, Stefania stava proprio pensando a tornare a vivere con Alessandra: all’amica però è stata diagnosticata proprio in quel periodo una malattia incurabile. Nel 2006 Alessandra muore di tumore, lasciando Stefania sola (ma per poco). Quando la donna conosce Simone Gianlorenzi, infatti, è sicura di una cosa: “è stata Alessandra a mandarmelo”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Simone Gianlorenzi è nato ad Orvieto il 27 gennaio 1976. Mentre la compagna dedica molto del suo tempo alla televisione (non solo è conduttrice televisiva, ma recentemente è diventata anche ospite del GF Vip), Simone è costretto a viaggiare costantemente per lavoro.

Leggi anche -> GF Vip, il marito di Stefania Orlando confessa a Casa Chi:”Mi ha telefonato”

Simone Gianlorenzi infatti è un grande chitarrista conosciuto sia in Italia che fuori: l’uomo però lavora anche come compositore, insegnante e session man. La carriera da chitarrista gli ha dato la possibilità di lavorare con grandi artisti internazionali (come Vinnie Moore e Steve Vai). In Italia Simone Gianlorenzi ha collaborato con artisti del livello di Anna Oxa, Briga ed i Gemelli Diversi.

Leggi anche -> Stefania Orlando, chi è il padre Pietro Romano Orlando: famoso magistrato

Curiosamente anche il padre di Stefania Orlando, Pietro Romano Orlando, ha una passione per la musica ed ha in passato suonato la chitarra. Chissà se è un argomento tipico delle cene di famiglia?