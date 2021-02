Rocky II, come sono e cosa fanno oggi i protagonisti del film cult

E’ tornata la saga cult di Rocky! In onda questa sera su Nove, il secondo capitolo. Ma che fine hanno fatto oggi gli attori protagonisti della pellicola?

Tra le saghe più amate della storia del cinema internazionale, la serie cult di Rocky torna sul piccolo schermo! Dopo il primo appuntamento con Rocky I, il capolavoro che ha lanciato Sylvester Stallone nello star system di Hollywood e nei cuori di milioni di spettatori, è arrivato anche “Rocky II“, uscito nel 1979. Il secondo appuntamento con la saga andrà in onda questa sera alle 21,30 circa sul Nove. Ma vi ricordate gli attori del film? Che fine hanno fatto oggi?

Rocky II, dove sono ora i protagonisti del film

In questo secondo capitolo della storia del pugile più amato del cinema, Rocky ha deciso di lasciare il pugilato, di appendere i guantoni al chiodo dopo il match contro Apollo Creed. Si prende poi una rivincita sull’avversario, decidendo di tornare a combattere avendo bisogno di soldi. Il cast della pellicola, diretta dallo stesso Stallone che è anche protagonista della saga, è nutrito: Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young. Come sono oggi gli attori e cosa fanno?

Stallone è tra i nomi più celebri di Hollywood e tra gli attori più amati del grande schermo. Ha vinto un Golden Globe, una candidatura agli Oscar 2016 ed è presente in molti titoli amati da grandi e piccini. Carl Weathers ha recitato negli altri film della saga di Balboa fino a “Rocky IV“, quando il suo personaggio è morto. Weathers ha poi recitato più che altro in televisione oltre a lavorare come regista e doppiatore, negli anni successivi.

Talia Shire, resa celebre proprio dal personaggio di Adriana nella saga di Balboa, ha poi proseguito la sua carriera come regista, ottenendo anche due nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Infine Burt Young, che nel film interpreta Paulie Pennino, è stato presente in tutti i film della saga e ha ottenuto anche una candidatura come agli Oscar miglior attore non protagonista.