Pupo perde la testa prima del GFVip: “Siete degli animali malati”

Prima della diretta del Grande Fratello Vip Pupo si è lasciato andare a un duro sfogo commentando i tanti femminicidi avvenuti in Italia negli ultimi giorni.

L’ondata di femminicidi avvenuti in Italia negli ultimi giorni non ha lasciato indifferente Pupo. Prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, il cantante e opinionista del reality si è lasciato andare a un lungo sfogo sul quotidiano La Nazione. A suo dire, gli uomini che compiono simili azioni si sentono persi e inermi davanti al coraggio delle donne e non meritano alcuna pietà.

La sfuriata di Pupo

“Come accade nel mondo animale questi uomini usano la sopraffazione della forza fisica – ha tuonato Pupo -. Perché coloro che picchiano le donne non sono uomini, ma animali malati”. Come noto, simili reati sono aumentati vertiginosamente con la pandemia, i lockdown e le lunghe convivenze “forzate”. Si allunga purtroppo di giorno in giorno la lista delle donne umiliate, percosse e violentate da chi dovrebbe amarle e proteggerle. Qual è la molla di tanta violenza? “Prima di tutto quella gelosia morbosa e possessiva”, spiega il Nostro, “causata quasi sempre dall’insicurezza e dalla frustrazione”.

Nonostante tutto, però, Pupo è speranzoso. Secondo lui, infatti, dalla violenza si può guarire, così come da tante altre malattie, con una cura e un aiuto adeguati. “Dare voce a chi supera queste dipendenze è molto utile – conclude, lanciando un messaggio di cauto ottimismo -. Come avviene per esempio per chi esce dalla droga o, come ho fatto io, dal gioco d’azzardo. Non c’è miglior testimonial di chi ha vissuto e superato il problema”.

