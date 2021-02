La vita privata di Giuseppe Povia, il lutto del cantante: “Sei stato un grande”, l’ultimo saluto al padre scomparso nella notte.

Un grave lutto ha colpito il cantante Povia, noto per alcuni brani di successo portati al Festival di Sanremo, che ha vinto anche con il brano Vorrei avere il becco, nel 2006. Nella notte, infatti, il noto cantautore – che negli ultimi anni si è fatto notare anche per diverse polemiche – ha perso il suo papà.

“Ciao papà, sei stato un grande”, ha scritto il cantante sui social network per ricordare il genitore, al quale era molto legato, a tal punto da aver deciso anche di rimandare l’uscita del suo disco. Infatti, l’artista – per rispetto della malattia del padre – ha scelto di non pubblicare il nuovo album a fine gennaio, come previsto.

Grave lutto per il cantante Povia: il ricordo del padre

Il ricordo del padre da parte del cantautore è davvero molto vito: “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perchè dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”. Parole che hanno trovato l’appoggio e il sostegno di decine e decine di fan.

Povia ha quindi sottolineato: “Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono… buon paradiso Papà”. Quindi ha pubblicato una foto che lo vede insieme a suo papà, un’immagine ‘antica’ in cui l’uomo stringe il figlio ai fianchi e il piccolo morde le dita delle mani. Un’immagine affettuosa che sicuramente ha commosso davvero tutti i fan del cantautore.