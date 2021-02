Pierpaolo Pretelli, perché è finita con Ariadna Romero: i due hanno un figlio

Il gieffino Pierpaolo Pretelli ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubana Ariadna Romero: un amore travolgente poi giunto al capolinea. Ecco il retroscena.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto un’intensa storia d’amore, coronata anche dalla nascita del figlio Leo. Una love story importante, quella tra l’attrice e l’ex velino di Striscia, che nonostante sia finita sopravvive in un sentimento che lui ha confessato più volte di provare ancora nei confronti della ex. Lei, invece, di recente ha rivelato i veri motivi dell’addio…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il caso della love story Pretelli-Romero

Pierpaolo Pretelli non ha nascosto di aver tentato di riconquistare Ariadna dopo che si erano lasciati. Lei però in una recente ospitata al Gf Vip di Alfonso Signorini ha smentito il ritorno di fiamma e in un’intervista a Casa Chi ha anche svelato i motivi dell’addio al fascinoso modello. Dopo un paio d’anni di amore e passione, una crisi ha spinto la Romero a lasciare l’Italia per volare a Miami, nel tentativo di fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: “Hai in mente solo quello”

Ariadna voleva “lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero”, ha spiegato. “Mi ha detto che era finita per telefono – ha confessato -, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita davvero. Non riesco più a provare un sentimento per lui”.

Il resto è cronaca dei mesi scorsi: dopo essersi avvicinato a Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip, Pretelli ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi. “Ormai non ci sto capendo più niente neanche io!” ha scherzato Ariadna, spiegando di voler tutelare il figlio Leo. “Io non ho ancora presentato nessuno a mio figlio, quando lo farò sarò l’uomo definitivo”. Quanto a un possibile ritorno di fiamma con l’ex, la Romero è molto chiara: “È vero che durante il lockdown mi ha corteggiata da zero, ma voglio solo far avere un papà e una mamma anche a mio figlio. Non penso che lui sia innamorato di me, come io non sono innamorata di lui”. Più chiaro di così…

Leggi anche –> Ariadna Romero, chi è: età, carriera e vita privata