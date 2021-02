Kikò Nalli attacca Barbara D’Urso: “Copia, copia… Non ho parole”

Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Kikò Nalli ha attaccato duramente sul suo profilo Instagram la conduttrice Mediaset.

Sebbene da diverso tempo a questa parte Domenica In e Che tempo che fa battano regolarmente in termini di ascolto sia Domenica Live che Live non è la D’Urso, la conduttrice campana continua a far riscontrare ottimi dati. Insomma Mediaset può in ogni caso dirsi contenta dell’andamento delle trasmissioni domenicali condotte da Barbara D’Urso.

Ieri sera la conduttrice ha voluto approfondire nel suo programma serale la tematica rapporto calciatori-figli. Una tematica emersa nelle scorse settimane con l’ingresso di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha infatti confidato di non avere un ottimo rapporto con il padre poiché questo, dopo il divorzio dalla madre, è stato quasi sempre assente.

Kikò Nalli attacca Barbara D’Urso: “Copia, copia”

Ospiti della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, infatti, sono state Asia e Sandy Bachini, due delle tre figlie dell’ex calciatore di Brescia, Udinese e Juventus Jonathan Bachini. Le ragazze, come il figlio di Zenga, si sono lamentate del comportamento assenteista del padre, palesando il loro disagio nei confronti di una figura genitoriale che non si è presa cura di loro come avrebbero desiderato.

Tra gli altri, a guardare l’intervista alle due figlie di Bachini, c’era anche Kikò Nalli, hair styilist famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne e di recente tornato in auge dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quando il vip ha visto l’intervista ha pensato che si trattasse di un contenuto non originale e in una storia Instagram scrive: “Ma C’è posta per te non è il sabato? Non ho parole…Copia, copia”. Come risponderà la conduttrice alla provocazione?

