Questa sera in onda su Italia 1″Transporter Extreme”, secondo episodio della trilogia alle 21,20. Tutto quello che sappiamo sul protagonista Jason Statham.

Questa sera appuntamento con l’action su Italia 1 con “Transporter Extreme“, un film con protagonista Jason Statham. L’attore inglese nel film sequel di “The Transporter“, intepreta Frank Martin, un ex mercenario a cui rapiscono il figlio e che deve riprenderselo combattendo contro un’organizzazione criminale. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore protagonista.

Jason Statham, chi è l’attore britannico

Noto artista marziale e maestro dell’action, Jason Statham è un rinomato attore britannico nato a Shirebrook il 26 luglio 1967. Ma cosa faceva prima di diventare un famoso e apprezzato attore?

Jason è figlio d’arte: sua mamma, Eileen Yates, è una ballerina e suo padre, Barry, un cantante professionista. Tuttavia non ha voluto seguire le orme dei genitori, almeno inizialmente, e si è appassionato di sport. Ha iniziato con il calcio, i tuffi e infine le arti marziali, che tuttoggi sfoggia nei suoi film. Dopo un debutto come modello, Statham viene notato da un regista e fa il suo ingresso nel mondo del cinema, nel 1998, con “Lock & Stock – Pazzi scatenati“, che potete recuperare su Netflix.

Con il ruolo da protagonista nel primo film di una trilogia, “The Transporter“, Jason viene finalmente consacrato nell’olimpo del grande schermo, diventando un’icona del cinema action internazionale. Tantissimi i titoli che lo hanno reso noto, tra cui “The Italian Job”, “Crank”, “La rapina perfetta”, “Fast and Furious” 6,7 e 8, “Spy”, “Killer Elite”, “Shark – Il primo squalo” e “Fast & Furious Hobbs & Shaw“.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore, Statham ha avuto a fianco per molto tempo la bellissima modella Kelly Brooke, per poi lasciarla per Sophie Monk, che ha sposato. Attualmente la sua compagna di vita è la top model e attrice Rosie Huntington Whiteley con cui sta insieme dal 2010 e con cui ha un figlio, Jack Oscar.