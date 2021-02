Grande Fratello Vip, novità e anticipazioni dell’8 febbraio: tutti i colpi di scena

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip. In questo nuovo episodio non mancheranno novità e colpi di scena.

L’appuntamento con la casa più famosa d’Italia si rinnova anche questa settimana. Grande attesa e trepidazione per questa puntata che si prospetta piena di sorprese.

I concorrenti si sono imbarcati in questa emozionante avventura da diversi mesi, ma il format non sembra perdere colpi. Momenti emozionanti si alterneranno a scambi di opinione molto seri: questo e molto nella puntata di lunedì 8 febbraio.

Grande Fratello Vip, tra amori e squalifiche

Uno dei temi principali di questa puntata sarà il caso Alda D’Eusanio. La nota giornalista è stata squalificata dal programma. A seguito delle sue pesanti dichiarazioni nei confronti della cantante Laura Pausini, Mediaset l’ha voluta subito allontanare. In base alle indiscrezioni, non sembra che la donna sarà presente in studio, ma Alfonso Signorini farà luce sulla vicenda. Dichiarazioni molto gravi da parte della giornalista che hanno visto la risposta immediata della Pausini. La cantante ha annunciato di voler procedere per vie legali.

A causa della sua espulsione per “direttissima” non ci sarà il televoto dato che una delle nominate era proprio la D’Eusanio. Nessun eliminato per questa settimana, ma spazio a nuove nomination. Chi saranno i prossimi concorrenti a rischio?

Per quanto riguarda le sorprese, una delle dirette interessate sarà Dayane Mello. La modella brasiliana potrebbe incontrarsi con il fratello Juliano che non vede da svariati mesi. Sarebbe un modo per stare in contatto con la famiglia dopo la perdita del fratello Lucas. Sicuramente, un incontro del genere non potrebbe che farle bene.

La casa è stata toccata profondamente dalla tragedia che ha riguardato la Mello e tutti le sono più che mai vicini. L’equilibrio della casa è messa a dura prova anche dagli alti e bassi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un rapporto sempre più altalenante che li porta spesso allo scontro. Il dubbio si è insinuato nei telespettatori che non vedono un futuro per la coppia.