Giulia Salemi, ve la ricordate a Miss Italia? Arrivò terza

Giulia Salemi ha partecipato a Miss Italia nell’ormai lontano 2014. Ecco il retroscena di quell’esperienza.

Era il 14 settembre 2014 quando Giulia Salemi partecipò alla finale di Miss Italia, classificandosi al terzo posto e ottenendo le fasce nazionali di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni. Nel 2019, inoltre, è tornata al concorso nelle vesti di giurata. Nel frattempo ne è passata di acqua sotto ai ponti…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia Salemi in veste di reginetta di bellezza

L’esordio di Giulia Salemi nel mondo dello spettacolo è stato proprio come aspirante reginetta d’Italia. La bellissima bellezza mediterranea avrebbe conquistato la fascia di Miss Italia morale, visto che il televoto era a suo favore. Nonostante non sia salita sul gradino più alto del podio, la Nostra ha saputo sfruttare quell’occasione per farsi strada e dimostrare (anche) la tempra del suo carattere.

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: “Hai in mente solo quello”

Come accennato, nel 2019 la giovane gieffina è tornata a Miss Italia in veste di giurata, entrando a far parte del cast come sostituta di Elisa Isoardi. E la sua presenza non è passata inosservata. In quell’occasione, infatti, la fascinosa mora ha avuto un acceso scontro con Alessandro Greco, il conduttore reo di averla criticata perché si dilungava troppo negli interventi.

“Ho cercato di trasmettere forza, positività, grinta e determinazione alle ragazze – ha poi spiegato Giulia Salemi -. Anche se spesso i miei messaggi venivano interrotti senza alcun motivo, venivano dal mio cuore ed erano dedicati a tutte le ragazze che sono state eliminate perché so bene come ci si sente in quel momento dove senti di avere ‘perso’ ma comunque spero di essere arrivata”. Bella sì, ma che caratterino…

Leggi anche –> Gliel’ha fatta addosso, che schifo: Giulia Salemi choc al GF Vip