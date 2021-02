Giancarlo Magalli scambiato per Antonella Clerici: tragica gaffe in tv

Nel corso dell’ultima puntata de I Fatti Vostri una concorrente ha chiamato in diretta convinta di partecipare al quiz di È Sempre Mezzogiorno: ecco come ha reagito Magalli.

In casa Rai non ci si annoia mai. Nell’ultima puntata de I Fatti Vostri una concorrente, tale Angela, ha chiamato in diretta convinta di partecipare al quiz di È Sempre Mezzogiorno, il programma in onda su Rai 1. Il conduttore Giancarlo Magalli, nel consueto spazio dedicato ai testi delle canzoni italiane, le ha posto una domanda dal valore di mille euro. La donna è rimasta per un po’ interdetta e poi ha rotto il silenzio esclamando: “Ma che gioco è quello dei Fatti Vostri?”. Incredulità e imbarazzo in studio…

Il siparietto tra Giancarlo Magalli e una telespettatrice a I Fatti Vostri

Colto alla sprovvista, Giancarlo Magalli ha chiesto alla regia cosa avesse detto la donna e poi ha scandito: “Beh dipende, lei ha chiamato Antonella Clerici?”. Al che Angela ha replicato: “Ma perché lei è la Clerici? Ho chiamato Antonella sì. Devo rifare il numero?”. Sembra una barzelletta, invece è tutto vero!

La gaffe ha lasciato di stucco il padrone di casa della trasmissione di Michele Guardì. La spettatrice in questione è stata comunque al gioco ma ha risposto in maniera sbagliata alla domanda di Mangalli. Che ha reagito prendendo in prestito le parole trovate nella casella scelta “per poco, per pochissimo”: “Per poco anche il programma… per un canale, non ha preso quello giusto”. E giù risate…

“Ma io ho chiamato Antonella Clerici” Da #ifattivostri dell’8 febbraio 2021 su Rai2. pic.twitter.com/fboIBsIgvg — LALLERO (@see_lallero) February 8, 2021

