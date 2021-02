Colpo di scena al GFVip, la relazione segreta tra due ex concorrenti

Novità importanti per quanto riguarda il GfVip: due ex concorrenti della casa più spiata avrebbe una relazione segreta, ecco chi sono

Una nuova rivelazione importante per quanto riguarda il mondo vicino al Grande Fratello Vip. Così due ex concorrenti avrebbe una relazione segreta come svelato da Gabriele Parpiglia con un articolo sul Giornalettismo. I due sarebbero Myriam Catania e Mario Ermito. Al momento non ci sono conferme ufficiale visto che l’attrice è sposata il pubblicitario francese Quentin Kammermann: dalla loro relazione è nato il piccolo Jacques. I due sono stati due ex concorrenti, ma nella casa più spiata dagli italiani non si sono mai incontrati. La presunta coppia si sarebbe conosciuta e poi frequentata “dietro le quinte del reality”.

GFVip, lo scoop su Myriam Catania e Mario Ermito

Uno scoop incredibile quello lanciato dal giornalista Gabriele Parpiglia, che avrebbe svelato che anche ex concorrenti del Grande Fratello sarebbero a conoscenza di questo flirt come, per esempio, Matilde Brandi. Nei giorni scorsi lo stesso Mario aveva svelato ai microfoni di RTL 102.5 News delle novità per quanto riguarda la sua vita amorosa: “Il mio cuore prova delle sensazioni molto forti”. Infine, il giovane attore aveva rivelato: “Quando sarà ufficiale parlerò di tutto questo. Non la vedo da un po’ di mesi”.