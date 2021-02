Francesco Trapani, chi è l’ex CEO di Bulgari: età, vita privata, carriera

Francesco Trapani è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Francesco Trapani, 63 anni, ex amministratore delegato di Bulgari (fino al 2011) e poi (fino al 2016) a capo della divisione Watches e Jewellery di Lvmh dopo che l’azienda di gioielli di famiglia era entrata a far parte del gruppo francese, è uno dei grandi nomi del lusso italiano (e non solo). Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Francesco Trapani

Francesco Trapani è nato a Roma nel 1957, figlio di Agostino Trapani e Lia Bulgari. Separato con tre figli, parla l’inglese e il francese e, come accennato, ha legato il suo nome a quello del marchio Bulgari, prestigiosa maison di cui è diventato Ad nel 1984, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università di Napoli e una specializzazione in Business Admnistration alla New York University.

Il gioielliere italiano è stato e resta uno dei principali protagonisti mondiali nel settore del lusso. Francesco Trapani ha svolto un ruolo cruciale nell’espansione internazionale di Bulgari apportando all’azienda capacità di pianificazione finanziaria e definendo una strategia a lungo termine basata sulla diversificazione di prodotto, su una rete di distribuzione internazionale e su un’organizzazione altamente professionale.

A luglio 1995 Francesco Trapani ha realizzato con successo la quotazione di Bulgari SpA alla Borsa Valori italiana. A maggio ha 2000 partecipato alla creazione di Opera, un fondo chiuso internazionale che investe nei settori dei beni e servizi espressione dello stile di vita italiano (con Bulgari principale investitore forte di una partecipazione del 12% circa). Lo stesso anno il Gruppo Bulgari ha acquisito il 100% di Gerald Genta S.A. e di Daniel Roth S.A., leader svizzeri nella produzione di orologi di alta gamma, nonché di Manufacture de Haute Horlogerie S.A., proprietaria degli impianti produttivi. E così, di successo in successo, arriviamo allo scorso ottobre, quando Francesco Trapani è passato al timone di Florence, nuovo polo produttivo luxury wear. La storia continua…

