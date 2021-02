La storia d’amore tra Francesco Baccini e Dolcenera (Emanuela Trane) è iniziata come una favola e finita come un incubo. Cosa è successo tra i due?

Francesco Baccini è un noto cantante e musicista nato a Genova nel 1960. Nonostante la musica per lui fosse all’inizio solo una passione (Baccini lavorava come scaricatore di porto nel capoluogo ligure) nel 1989 l’uomo è riuscito a farla diventare anche una carriera: proprio grazie alla musica, isolati dal mondo nella casa del reality Music Farm, Francesco Baccini ha conosciuto Dolcenera.

Una storia d’amore difficile

“Dolcenera è un angelo, per lei non dormo” così diceva Francesco Baccini nel 2005. L’uomo sembrava folgorato dalla cantante (il cui vero nome è Emanuela Trane). “Capace di cambiare come il cielo e il mare: un momento era Michael Jackson, un attimo dopo Brigitte Bardot, sexy a dei livelli galattici anche se alta un metro e niente. A volte androgina, a volte geisha orientale. Lo sguardo, la bocca… Insomma il tormento e l’estasi”: queste le parole che il cantante usava per descrivere la donna amata.

Francesco Baccini era convinto che Dolcenera fosse fidanzata, ma è comunque rimasto folgorato da lei sentendola cantare “Sei bellissima” al pianoforte (strumento studiato dall’uomo quando ancora era un bambino). Da quel momento Baccini pareva non riuscire a pensare ad altro. Sembrava impossibile che un amore così pieno di passione finisse.

“Si tratta di una storia inventata. Eravamo isolati dal mondo, sempre insieme; Dolcenera mi aveva fatto capire in tutti i modi che le piacevo. In realtà ero io che stavo diventando matto, gli amici che mi vedevano in tv non mi riconoscevano più. Eravamo in cattività, tutto era alterato, anche i sentimenti” racconta Baccini a Libero. La loro storia secondo lui non sarebbe neanche esistita nella vita reale, lontana dalle telecamere del programma Music Farm. Nella stessa intervista il cantante arriva persino a chiamare Dolcenera “gattamorta”.