Fedez e Chiara Ferragni, nuovo progetto segreto per la coppia

Per la coppia social formata da Fedez e la moglie Chiara Ferragni, sembra essere in arrivo un nuovo progetto segreto piuttosto interessante.

Oggi nel programma di Adriana Volpe “Ogni Mattina“, in onda su TV8, è spuntata un’indiscrezione su una delle coppie social più famose degli ultimi tempi, Fedez e Chiara Ferragni.

Per Fedez e Chiara Ferragni il 2021, oltre alla nascita della loro secondogenita, sembra essere inaugurato da un progetto che i due starebbero coltivando da un bel po’ di tempo in gran segretezza. La coppia super social è legata da un vincolo di segretezza: se dovessero lasciar trapelare qualche dettaglio sul progetto, sarebbero costretti a pagare una pesante penale. A parlare dell’indiscrezione è stato Santo Pirotta, che ne ha dato la notizia nella sua rubrica settimanale, “Un Santo in paradiso“. Inoltre, ha anche rivelato cosa potrebbe riguardare il progetto top secret della coppia: i Ferragnez potrebbero essere i protagonisti di un docu-reality targato Amazon Prime Video.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, la grande paura sul parto: “Spavento enorme” FOTO

LEGGI ANCHE -> “Fedez è sparito”: il messaggio di Chiara Ferragni sui social

Chiara Ferragni e Fedez, pronti per il nuovo documentario

Il progetto vedrà la coppia famosa ripresa in un docu-reality che documenterà le loro vite 24 ore su 24, con telecamere pronte a seguirli dappertutto. Chiara Ferragni e Fedez saranno filmati nella loro quotidianità, nella loro casa e nelle loro automobili. Quest’esperimento in Italia era già stato tentato in passato da Ilary Blasi e Francesco Totti con Casa Totti, che riprendeva il format dello storico Casa Vianello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Sia Chiara Ferragni che Fedez sono abituati alle telecamere, ma potrebbero non avere la pazienza per essere ripresi così a lungo. Già nel 2019 l’influencer aveva fatto uscire il suo documentario “Chiara Ferragni Unposted“, reso disponibile su Amazon Prime Video. Anche il marito è un volto noto della piattaforma, in quanto ha partecipato lo scorso anno a “Celebrity Hunted” ed è stato recentemente testimonial di molte promo per la nota azienda. Il rapper, inoltre, sarà anche presente al “Festival di Sanremo” 2021 in gara insieme a Francesca Michielin.