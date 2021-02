Elettra Lamborghini contro Iconize, lo oscura dal suo programma

Elettra Lamborghini sembra proprio non aver perdonato il suo ex amico Iconize, tanto da averlo “oscurato” dal suo programma su Discovery.

Elettra non perdona! O almeno non ha perdonato il suo ex amico Iconize per la famigerata finta aggressione omofoba, poi smentita e che aveva alzato un polverone di polemiche inaudito. Non sembra sia ancora passata alla Lamborghini, che aveva commentato così la trovata dell’influencer: “Sono schifata dal comportamento di un “amico”, ma per me questi non sono amici. L’unico colpevole è lui e dovrebbe vergognarsi. “. Adesso, nel suo programma su Discovery “Elettra e il resto scompare“, è tornata con una frecciatina non troppo velata a Iconize.

La Lamborghini oscura Iconize dal suo show

Il nuovo programma condotto dalla cantante “Elettra e il resto scompare” è in onda su Discovery e durante una puntata, avrebbe dovuto esserci un video che mostrava la Lamborghini ballare con alcuni suoi amici, tra cui Iconize. Peccato che il volto dell’influencer è stato censurato con dei pixel, facendolo infuriare. La risposta sui social, infatti, è arrivata dopo pochissimo tempo.

“Mi dispiace ma non posso più chiamarla migliore amica. Gli amici ti stanno vicino se fai una st*****ta, un passo falso, un errore. Ti stanno vicino, non fanno l’esatto opposto.” – ha commentato duramente Marco Ferrero, aka Iconize – “La trovo una grande infamata, ecco che cosa penso. Non è un comportamento da migliore amica. ”

L’influencer ha anche accusato Elettra di aver fatto una mera mossa pubblicitaria: “Arrivo anche a pensare che lo abbia fatto per marketing perché poteva non mettermi, cioè poteva completamente omettermi dalla puntata. Anche perché la trasmissione dura mezz’ora, mentre quella clip due secondi ed è un TikTok che avevo fatto io. Quindi sono pure andati a recuperare un mio TikTok per sbattermi sopra un pixel e far vedere a tutti “guardate com’è bello Marco con il pixel in faccia.””