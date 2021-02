Sudafrica, la tradizione del Braai: cos’è e cosa si mangia?

Voliamo in Sudafrica per scoprire il Braai, il barbecue più famoso del mondo intero!

Tutti gli appassionati dei viaggi, in questo particolare periodo storico, stanno soffrendo molto. Non si può andare ancora in vacanza e allora, per sconfiggere la tristezza dovuta a questa pandemia da Covid-19, cerchiamo di viaggiare almeno con la fantasia. Oppure replicando a casa delle tradizioni o dei piatti tipici del mondo. Un esempio? Perché non tuffarsi nel mondo del Braai, il barbecue dei sudafricani?

Il Braai natalizio: un bbq speciale

Generalmente, in Sudafrica, non possiamo immaginarci freddo, gelo e inverno. Tantomeno un Natale come lo viviamo noi. Proprio in occasione di questa festività la gente del posto la celebra con un braai! Si fa un gigantesco barbecue, ovviamente fuori casa e preferibilmente in spiaggia e ci sono anche alcuni braai collettivi.

Si tratta di un vero e proprio rituale insomma, che inizia dal mattino e finisce tardissimo. È un momento di grande convivialità in cui si chiacchiera e ci si spartisce il cibo. Per chi decide di festeggiare a casa, il braai è comunque sempre molto importante e si invitano parenti e amici!

La carne

Ma qual è la carne tipica che si cucina durante il braai? Prima di tutto non possiamo non nominare i boerewors, ossia delle salsicce che vengono servite all’interno di panini. Molto simili agli hot dog. Non può mancare poi il Biltong, ossia carne secca in tantissime varianti: struzzo, manzo, kudu… Sicuramente la bistecca di manzo la fa da padrona, ma se amate il pesce potreste anche trovare un pesce molto simile allo sgombro, oppure un classico tonno. Ma sappiate che il vero must è e resta sempre, la carne!

L’importante, per capire il Braai, è viverlo. Ecco allora che il Sudafrica nel periodo natalizio potrebbe diventare una interessante meta per una vacanza o un viaggio pazzesco dall’altra parte del mondo. In alternativa, mentre aspettiamo di tornare a viaggiare potreste andare a cercare un po’ di queste prelibatezze di carne e, complice la bella stagione in arrivo, iniziare a provare a fare voi il vostro braai, anche se non è Natale!