Bill Gates, l’allarme che spaventa tutti: “In arrivo altri due pericoli” VIDEO

Da Bill Gates ecco arrivare un richiamo importante che mette in guardia l’umanità intera. “Rischiamo di avere a che fare con altri guai in un futuro prossimo”.

Arriva da Bill Gates un monito riguardo due possibili pericoli che l’umanità rischia di dovere contrastare in futuro. E che potrebbero essere anche peggiori rispetto alla pandemia attuale. Uno scenario che già si ebbe nel 2015. Allora il co-fondatore ed ex presidente di Microsoft disse che il mondo non avrebbe potuto fronteggiare una epidemia in particolari condizioni. Situazioni che è effettivamente avvenuta cinque anni dopo.

Adesso le minacce che incombono sulla nostra specie sono costituite dal cambiamento climatico e dal bioterrorismo. “Se proprio devo indicare qualcosa in grado di potere uccidere una decina di milioni di persone, quello sarà certamente un virus altamente contagioso, immesso volontariamente in circolazione. Niente più missili ma microbi”. Per Bill Gates i virus che causano malattie respiratorie sono altamente temibili. Infatti gli stessi sono in grado di trasformare qualunque individuo in una vera e propria bomba ad orologeria.

Bill Gates, guai grossi per l’umanità: “Sarà inevitabile”

Viaggiamo sui mezzi pubblici con il rischio di essere contagiosi senza saperlo. Questa è la differenza ad esempio dal virus dell’Ebola, che ti costringe a stare in ospedale. Ma in quel caso sai di essere malato. E poi c’è il cambiamento climatico, che è un altro potenziale fattore di pericolo.

In entrambi i casi l’umanità deve compiere degli sforzi per arginare i pericoli. Sarà impossibile evitare un certo numero di vittime, anche se quanto abbiamo vissuto nel corso dei secoli può fare da base per cercare di contenere i danni per quanto possibile.