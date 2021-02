Australian Open, Sinner contro Shapovalov: orario, dove vederla, anticipazioni

Si apre oggi la fase finale degli Australian Open: il nostro Jannik Sinner affronta al primo turno Shapovalov, dove vedere l’incontro.

Concluso un 2020 da record, il più strabiliante talento del tennis italiano, Jannik Sinner, si prepara ad un 2021 che dovrà servire da conferma della sua crescita esponenziale. Il tennista altoatesino si è messo in mostra al Roland Garros, torneo del Grande Slam in cui è arrivato sino alle semifinali ed è stato battuto solo da Rafa Nadal (poi vincitore del torneo). Il 19enne si presentava alla competizione come giovane talento e come il più giovane vincitore di una Next Gen Atp Finals (18 anni 2 mesi e 24 giorni) ed ha confermato quanto di buono si diceva su di lui.

Circa un mese dopo nell’Atp 250 di Sofia ha conquistato il suo primo titolo tra i pro divenendo il più giovane tennista italiano a vincere un torneo Atp. Il buon trend del 2020 è stato confermato pochi giorni fa anche all’Atp 250 di Melbourne, nel quale si è aggiudicato il titolo in finale contro l’altro tennista italiano Stefano Travaglia. Oggi Jannik debutta agli Australian Open e tutta l’Italia tennistica si attende di vederlo accedere al secondo turno del tabellone.

Australian Open: Sinner vs Shapovalov

Di fronte al nostro porta bandiera, salito al 32° posto della classifica Atp generale, ci sarà il tennista canadese Dennis Shapovalov, talento di livello mondiale e giovanissimo anch’esso. Il tennista canadese ha 21 anni, ha vinto già un torneo, ed è entrato a far parte della top ten mondiale il 21 settembre del 2020. Attualmente si trova al 12° posto della generale, ma è intenzionato a scalare la classifica e tornare tra i migliori 10 alla fine degli Australian Open.

Per Sinner, dunque, si tratta di un impegno tutt’altro che semplice da affrontare ed un’eventuale sconfitta non sarebbe da considerare un passo falso. La vittoria, al contrario, confermerebbe che il suo talento è di primo livello e che il tennis italiano ha finalmente trovato un campione da prime posizioni nella classifica mondiale. L’incontro si terrà a partire dalle 10.15 nel campo Margaret Court Arena. Per guardarlo in diretta bisognerà sintonizzarsi sul canale Eurosport HD con l’abbonamento a Sky Sport o quello a DAZN, oppure sul sito del canale con Eurosport Player, ma anche in questo caso bisogna sottoscrivere un abbonamento.

