Angela da Mondello furiosa, l’attacco a Lele Mora: “Mi ha ingannata”

Nuovo attacco da parte di Angela da Mondello, divenuta famosa durante il primo lockdown: nel mirino Lele Mora, la polemica

Durante il primo lockdown è divenuta famosa per un’intervista rilasciata proprio a Pomeriggio 5. Dalla spiaggia di Mondello, a Palermo, Angela Chianello aveva rilasciato alcune dichiarazioni al programma di Canale5 affermando “Non c’è Covid qui”. E così le sue parole hanno fatto il giro dei social diventando popolare per quest’affermazione e così anche il noto agente, Lele Mora, l’ha chiamata per fare da agente. Ora la donna è furiosa con lui come ha rivelato in una lunga intervista al portale “Gossip e Tv“.

Leggi anche –> Angela da Mondello furiosa, insulti gravissimi alla figlia: chiama la Polizia

Leggi anche –> Angela da Mondello | Lele Mora le fa firmare il contratto | VIDEO

Angela da Mondello, il motivo della furia contro Lele Mora

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!7

Così la stessa Angela da Mondello ha rivelato tutta la sua rabbia: “Mi aveva contattato per diventare il mio agente, ma lui è molto celebre e mi sono fidata”. Poi ha aggiunto: “Sono andata a Milano e subito dopo ho firmato un contratto con Mora per iniziare la nostra collaborazione. Mi aveva rivelato che avrei dovuto fare diversi lavori, come uno spot per prodotti di sanificazione. Mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata”. Successivamente ha rivelato: “Quando ho mostrato il contratto al mio avvocato, dopo aver chiesto informazioni sui diritti della canzone. Il mio legale mi ha detto che non risultava che Lele Mora fosse il mio agente. Sono rimasta scioccata perché lui, quando ho firmato il contratto a Milano. Aveva fatto una storia su Instagram dicendo di essere il mio nuovo agente”.