Un’esclusiva rubata e un ospite sparito. Questo il caso di “furto” ai danni di Barbara D’Urso. Il colpevole? Alfonso Signorini.

Con la televisione italiana non ci si annoia mai! Un misterioso caso di furto di esclusiva quello che ha colpito Barbara D’Urso e che pare sia stato perpretrato da Alfonso Signorini, che si vocifera abbia rubato un ospite dalla conduttrice. Si tratta del cantautore Francesco Baccini che avrebbe dovuto essere invitato dalla D’Urso ma che, come annunciato dalla conduttrice durante la puntata di ieri 7 febbraio di “Live – Non è la D’Urso“, non si è presentato e al suo posto è arrivato il figlio Michael. Il mistero sta nel motivo di questa improvvisa sostituzione…

Alfonso Signorini ha soffiato l’ospite alla D’Urso?

La D’Urso è rimasta molto criptica e laconica nello spiegare il motivo dell’assenza di Francesco Baccini, che avrebbe dovuto essere ospite della conduttrice a “Live – Non è la D’Urso” ieri, domenica 7 febbraio. La padrona di casa ha vagamente fatto riferimento ad un motivo che non avrebbe potuto spiegare al momento: “E‘ sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael.”

E’ stato effettivamente così e il motivo potrebbe risiedere nelle anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello VIP. Infatti, nel live di oggi su Canale 5, ci sarà l’intervento di Francesco Baccini che avrà un confronto con Maria Teresa Ruta. Molti hanno visto una correlazione tra le due cose e la presenza di Baccini al GF Vip è diventato il motivo della sua assenza dalla D’Urso.

Pare proprio, infatti, che Alfonso Signorini sia riuscito a soffiare l’esclusiva alla D’Urso, accaparrandosi la presenza di Baccini al GF VIP per commentare il rapporto con la sua vecchia fiamma, la Ruta.