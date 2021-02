Adriano Celentano al Festival di Sanremo, clamoroso annuncio di Amadeus

L’annuncio di Amadeus ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico. Sembrerebbe che Adriano Celentano sia stato chiamato a Sanremo 2021.

Non si tratta più soltanto di rumor e indiscrezioni. Sembrerebbe infatti che le voci inerenti ai possibili ospiti di Sanremo 2021 siano a tutti gli effetti fondate. È stato Amadeus stesso a confermarlo, lasciando il pubblico e i telespettatori a bocca aperta con uno strabiliante annuncio. Ad essere corteggiati sono stati niente meno che Adriano Celentano e Roberto Benigni. Quale è stata la loro risposta? Potremmo dunque vederli sul palco dell’Ariston? Scopriamolo insieme.

“Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni.” ha annunciato Amadeus. Poi ha aggiunto: “Stiamo aspettando una loro risposta“. Dunque pare sia tutto vero, le due celebrità italiane sono realmente state chiamate per il Festival e sono tutti in attesa di un loro sì. I due non si incontrano nello stesso show televisivo da anni, più precisamente dal 2005, ed una vera e propria reunion sarebbe decisamente apprezzata da tutti i telespettatori.

Celentano non si vede sul palco dell’Ariston da ben 9 anni. La comparsa del ragazzo della via Gluck al Festival sarebbe dunque accolta con grande gioia, soprattutto dagli spettatori più affezionati. Il cantante fu, nel lontano 2012, compagno di Gianni Morandi in ben due serate dello show televisivo. Benigni ha invece fatto la sua entrata al Festival lo scorso anno, con un’interpretazione del Cantico dei Cantici che ha lasciato tutto il pubblico a bocca spalancata. L’ipotesi di un incontro tra i due ha già mandato i fan in visibilio, che sono adesso in trepidante attesa della loro risposta.

È dunque tutto ufficiale. Roberto Benigni e Adriano Celentano sono stati contattati per partecipare al tanto atteso Festival di Sanremo 2021. Le due celebrità non si incontravano sullo stesso palco dal lontano 2005, e l’ipotesi di rivederli finalmente insieme diventa ogni minuto sempre più concreta. È stato lo stesso Amadeus ad annunciare la chiamata delle due celebrità, e a separare l’ipotesi dalla realtà c’è soltanto una loro attesissima risposta. Che cosa sceglieranno di fare i due uomini?