Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 7 febbraio

A Live – Non è la D’Urso ospiti e sferati d’eccezione: qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, 7 febbraio, durante lo show di Canale 5

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti. Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’andamento dell’epidemia, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Live – Non è la D’Urso, cosa accadrà stasera in televisione

Come spesso accade quanto si tratta di Live, qualcosa su cosa accadrà viene rivelato tramite i social e in finale di Pomeriggio 5 o Domenica Live, mentre altro viene tenuto rigorosamente segreto.

Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini di gossip e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati. Gli ospiti di oggi

Il talk show concentrerà stasera su quello che è ormai stato definito come il caso Zenga. Come spesso accaduto in passato, è stata proprio Barbara D’Urso a percepire la gravità della situazione mostratasi sotto i riflettori del Grande Fratrello Vip e a portarla alla luce nelle sue trasmissioni. Recentemente l’ex calciatore è stato difeso dall’attuale compagna, Raluca Rebedea, che sarà in studio proprio con Zenga per sostenerlo. In seguito si parlerà del lutto che sta ora affrontando Dayane Mello. A parlare dell’incidente che ha portato alla morte Lucas Mello sarà il fratello Juliano, in collegamento dal Brasile.

