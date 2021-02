Giacomo Pozzetto è il figlio del grande Renato e ha provato a seguire le orme del genitore nel mondo dello spettacolo, ma qualcosa è andato storto…

Giacomo Pozzetto è il figlio del famosissimo attore Renato Pozzetto, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, la cui comicità ha divertito e intrattenuto milioni di telespettatori. I due si somigliano moltissimo fisicamente, e per un certo periodo il giovane ha tentato di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, poi però ha cambiato strada. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Giacomo Pozzetto

Giacomo Pozzetto è nato dal matrimonio di Renato con Brunella Gubler, venuta purtroppo a mancare nel 2009. Della sua infanzia di Giacomo si sa molto poco, mentre è noto che nel 2007 ha sposato una donna di nome Allegra con la quale ha avuto due figli, una femmina e un maschio.

Come accennato, Giacomo Pozzetto ha provato a fare l’attore come suo padre, partecipando a tante pellicole di cui è stato protagonista, come quella del 2007 diretta proprio dal genitore, Un amore su misura, o i film del 2008 Miss Take insieme ad Anna Valle e Remo Girone. Nonostante il discreto successo, però, ha ben presto capito che quella non era la sua vocazione. Allora ha intrapreso una strada completamente diversa, quella della cucina, diventando un grande chef: da diversi anni lavora nella Locanda Pozzetto a Laveno Mombello, città natale del papà, dove i suoi piatti pare siano richiestissimi. Vedere (sul suo profilo Instagram) per credere!

