Paolo Fox, la lite in diretta con Magalli: cosa è successo davvero

Paolo Fox, numerose frecciatine lanciate in diretta contro Magalli: ecco cosa è successo davvero tra i due.

Ha fatto molto discutere la puntata di “I fatti vostri” andata in onda lo scorso 14 gennaio, durante il quale l’astrologo Paolo Fox è stato protagonista di un’accesa polemica in diretta con Giancarlo Magalli. Non è la prima volta che i due uomini si scontrano in diretta, suscitando la polemica ma anche l’ilarità del pubblico. Ricapitoliamo cosa è successo.

Paolo Fox e Giancarlo Magalli: cosa è successo tra i due

Mentre Paolo Fox leggeva il significato delle stelle per ogni segno zodiacale è successo qualcosa di davvero inaspettato: Giancarlo Magalli ha fatto un grosso sbadiglio in faccia all’astrologo, cercando poi di camuffare il gesto portandosi la mano davanti la bocca simulando una smorfia. Eppure il gesto è stato notato da tutti gli spettatori, e in poco tempo sui social network è scoppiata l’ironia. Il conduttore Rai ha sbadigliato per il sonno, per la noia dell’oroscopo , oppure perché era semplicemente stanco?

Nel 2016 i due sono stati protagonisti di un’altra lite: quell’anno Paolo Fox si lamentò in diretta con Giancarlo Magalli per via delle eccessive interruzioni, che finivano per togliergli davvero troppo spazio per la lettura dell’oroscopo. Ma non è tutto: anche durante una puntata de “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus, Paolo Fox aveva lanciato una frecciata davvero pungente a Magalli. Su richiesta dell’astrologo uno dei concorrenti ha rivelato di essere del segno del Cancro, al ché Fox ha commentato ad alta voce: “Ah, del cancro? Come Magalli? Però lui è buono…”. Amadeus ha chiesto “Lui chi?”, e in risposta Fox ha indicato il concorrente.