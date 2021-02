Nuniza De Girolamo, crisi con il marito: “abbiamo rischiato la rottura”

By

L’ex politica Nunzia De Girolamo si confessa. Dopo essere uscita da un periodo buio non nasconde le difficoltà. Ecco cosa le è successo.

Manca poco al debutto della De Girolamo sul piccolo schermo. La futura conduttrice televisiva sta per mettersi al timone di un nuovo talk show intitolato “Ciao Maschio“.

Prima di iniziare questa avventura, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” in cui parla dei terribili momenti della sua odissea giudiziaria. Un processo durato sette anni che l’ha messa a dura prova.

Nunzia De Girolamo, la crisi col marito e la forza di rialzarsi grazie alla figlia Gea

L’assoluzione dall’inchiesta giudiziaria le ha certamente tolto un gran peso, ma non le ha restituito i momenti persi durante la maternità. L’ex politica si è confidata a cuore aperto e ha anche parlato delle difficoltà nella vita coniugale.

Leggi anche -> Suicidio Nunzia De Girolamo, la terribile confessione dell’ex parlamentare

“Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all’inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime“. Parole che descrivono una situazione molto tesa dove non sono mancati scontri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Lui, da buon progressista, ostentava una fiducia assoluta nella magistratura”, ha continuato a raccontare la De Girolamo per poi aggiungere: “mi incavolavo da morire, mi veniva voglia di lanciargli i piatti. Questa sua fede era incrollabile, ma la giustizia mia stava facendo a pezzi senza prove, mi indignava”. La situazione ha intaccato anche il rapporto con la figlia Gea. Data la giovane età, la bambina è rimasta ignara di tutto, ma ha comunque visto la madre molto provata. “(…) ho aspettato 36 anni per avere una figlia, doveva essere il periodo più bello e invece si è trasformato in una recita di sorrisi e felicità. Ogni volta che Gea mi beccava a piangere, dicevo: ‘ho mal di pancia, l’emicrania’, ha raccontato la De Girolamo.

Leggi anche -> Nunzia De Girolamo, che intesa con Giletti: “Mio marito non è geloso”

Nonostante tutto è stata proprio la figlia ha farle ritrovare la forza per rialzarsi. Ora che la situazione si è calmata, per lei si apre una nuova carriera. Il 13febbraio andrà in onda la prima puntata del suo talk show.