Mario Benotti è stato coinvolto in uno scandalo su una maxi fornitura di mascherine a marzo dell’anno scorso. Chi è il giornalista?

Il giornalista e inviato speciale Mario Benotti è conosciuto dagli italiani per essere stato al centro di uno scandalo e delle indagini della procura di Roma. Benotti è sotto accusa per una maxi commesa di mascherine protettive fatte arrivare dalla Cina, a marzo 2020, durante la prima ondata di Coronavirus in italia. Ma ecco cosa sappiamo sul giornalista caporedattore della Rai.

Mario Benotti, chi è il giornalista indagato

Benotti è un giornalista, inviato speciale, caporedattoe della Rai ed ex direttore generale della Rai World. Tanti e diversi sono stati i ruoli coperti dal giornalista: è stato capo della segreteria al Ministero delle Politiche e degli Affari europei, consigliere giuridico del Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E’ un nome e un volto noto agli italiani per essere finito al centro delle indaginio della Procura di Roma per le mascherine, anche se Benotti è convinto di essere nel giusto. “Mi sono messo a disposizione del Paese in un momento difficilissimo.” – ha dichiarato – “Era marzo, l’Italia era in lockdown. Mancavano mascherine e respiratori. Le persone morivano come mosche. L’ho fatto come imprenditore e sfruttando mie amicizie personali che non c’entrano nulla né con gli esponenti politici al governo né con quelli di opposizione.”

“Ma vorrei evitare strumentalizzazioni che mi hanno fruttato minacce di morte sui social. I magistrati fanno il loro lavoro, così come anche i finanzieri.” – ha poi continuato -“Si sono comportati in maniera correttissima con noi. Ci hanno chiesto dei documenti che noi abbiamo fornito immediatamente. Continueremo a farlo se sarà necessario.”