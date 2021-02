Maria Elena Boschi, chi è la mamma Stefania Agresti: età, foto, lavoro

Stefania Agresti è la madre dell’onorevole Maria Elena Boschi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Stefania Agresti, mamma del ministro Maria Elena Boschi e moglie dell’ex vicepresidente di Banca Etruria Pier Luigi Boschi, ha un rapporto molto stretto e profondo con la figlia onorevole, che ha sostenuto nei momento più difficili della sua carriera politica. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit di Stefania Agresti

Stefania Agresti è nata il 14 marzo 1957 a Spoleto, in provincia di Perugia, ed è un’ex insegnante con una lunga carriera alle spalle: è diventata dirigente scolastico dell’ I.C. “Marconi” di San Giovanni Valdarno. E’ stata sempre impegnata anche nella politica locale: tre consiliature nel consiglio comunale di Laterina (dove la famiglia Boschi risiede da generazioni), di cui l’ultima da vicesindaco, e candidata non eletta alle elezioni regionali in Toscana del 2010 per il Partito Democratico.

Leggi anche –> Maria Elena Boschi, cosa faceva prima di entrare in politica: la sua storia

Stefania Agresti e Pier Luigi Boschi si sarebbero conosciuti a un comizio Dc: poi l’amore, il matrimonio e la prole. Oltre a Maria Elena, infatti, hanno altri due figli: Emanuele Boschi, commercialista e revisore contabile presso lo Studio BL di Firenze, precedentemente program e cost manager in Banca Etruria, e Pierfrancesco Boschi, ingegnere civile.

Lo scorso 25 agosto è morto a Castiglion Fibocchi (Arezzo) Stefano Agresti, fratello di Stefania, ragioniere ed ex dirigente d’azienda: aveva solo 62 anni e il decesso è stato improvviso, a seguito di un malore. Come detto, Stefania Agresti segue da vicino l’attività politica della figlia ed è per lei un punto di riferimento fondamentale: vedi l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Leggi anche –> Maria Elena Boschi contro la Gruber: “Mie FOTO più importanti del RF”