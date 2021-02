Maria Elena Boschi, chi è il fratello Emanuele: cosa fa nella vita

Emanuele è il giovane e intraprendente fratello dell’onorevole Maria Elena. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Emanuele Boschi, classe 1983, ha 38 anni, è laureato in economia, e ha già alle spalle una brillante carriera. Nel giugno 2014 ha sposato Eleonora Flasinelli nella splendida cornice della cattedrale di Arezzo, che nel 2016 l’ha reso papà di Bianca Maria. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Emanuele Boschi

Emanuele Boschi, dottore commercialista e revisore, è socio dello Studio Legale BL (Firenze). Esperto in finanza d’impresa, dopo aver maturato una vasta esperienza nel settore della programmazione e del controllo dei costi in ambito bancario è entrato nello Studio Legale BL nel 2015, dove ha seguito rilevanti operazioni nazionali relative ad acquisizioni e riorganizzazioni di gruppi societari.

È membro di alcuni collegi sindacali, tra cui società che operano nei settori della monetica e del corporate banking. È autore di pubblicazioni scientifiche sui temi di Economia Aziendale e di Finanza d’Impresa e cultore della materia con alcune Università italiane. È iscritto all’Ordine dei Revisori Contabili e all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Emanuele Boschi ha maturato una notevole esperienza nella Finanza d’Impresa e nel settore della programmazione e del controllo dei costi in ambito bancario, grazie alle varie esperienze professionali. Attualmente è responsabile dell’area relativa alle operazioni di Finanza di Impresa, prestando consulenza ad aziende e altri soggetti privati per riorganizzazioni societarie e pianificazione strategica di operazioni finanziarie e immobiliari, con un expertise estesa a tutto ciò che concerne la crisi d’impresa e il settore bancario.

Dal 2007 al 2015 ha lavorato in Banca Etruria, dove ha inizialmente svolto la professione di Analista Organizzativo, occupandosi del dimensionamento delle strutture organizzative, del Program Management e dell’analisi dei processi operativi aziendali. Ha successivamente svolto il ruolo di Responsabile Program e Cost Management della Banca, occupandosi di controllo dei costi e della razionalizzazione delle risorse aziendali.

Laureato, con lode, in Amministrazione e Controllo presso l’Università di Firenze – Facoltà di Economia, Emanuele Boschi si è poi specializzato in “Progettazione e Organizzazione Aziendale” presso la SDA Bocconi e in “Cost Accounting, Budgeting e Reporting” presso la Luiss Business School. Emanuele Boschi è anche su Facebook, ma a quanto pare il profilo non viene aggiornato da molto tempo.

