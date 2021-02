Marco Giallini, chi è il figlio Rocco: età, foto, carriera, vita privata

Scopriamo chi è Rocco, uno dei figli dell’attore Marco Giallini. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Giallini è senza dubbio uno degli attori maggiormente apprezzati del panorama artistico italiano. L’uomo ha alle spalle una carriera invidiabile, nonostante il successo sia arrivato con il tempo.

Infatti, prima di dedicarsi completamente al mondo della recitazione, Giallini ha svolto diversi lavori come l’imbianchino e il venditore di bibite. Scopriamo di più su di lui e sulla sua famiglia.

Marco Giallini: ecco chi è il figlio maggiore Rocco

I suoi figli sono il motivo principale per cui Giallini è riuscita a riprendersi dopo la tragica scomparsa della moglie. L’attore infatti è vedovo: la moglie Loredana è stata stroncata da un’emorragia celebrale mentre stavano partendo per il mare. Una vera e propria tragedia che ha toccato nel profondo tutta la famiglia.

“Ho un tatuaggio con tre lupi, io in mezzo e due ai lati. Siamo noi”. Un simbolo che dimostra lo stretto rapporto tra padre e figli. Rocco è il più grande, ha 22 anni ed è iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia. Sempre in base al racconto del padre, il figlio starebbe studiando anche cinema. Guardo il suo profilo Instagram, si direbbe anche felicemente fidanzato.

Lui e il fratello Diego, che ha 15 anni, vivono nella casa degli zii. Questi ultimi si sono avvicinati molto ai nipoti dopo la scomparsa della loro madre. Dal giorno della scomparsa della moglie, Giallini ha dovuto crescere due figli piccoli da solo.

“Sono un papà molto protettivo. Se il più grande rientra alle 4, sto sveglio fino alle 4, come faceva papà con me. I miei figli stanno con me, devono stare con me. Sono belli come il sole, hanno preso dalla mamma”. Queste le dichiarazioni dell’attore durante un’intervista.