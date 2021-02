Lutto nella musica: Piera Napoli trovata morta in casa

Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni, è stata ritrovata morta nel suo appartamento a Palermo. L’ipotesi è quella di un omicidio.

Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni, è stata ritrovata morta nel suo appartamento nella borgata Cruillas, in via Vanvitelli, a Palermo. L’artista, sposata e madre, è stata rinvenuta senza vita in bagno, con diverse ferite di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri che ora sono impegnati nelle indagini. Il marito Salvatore Baglione, 37 anni, è stato subito fermato si trova proprio in queste ore nella stazione dei Carabinieri, dove è arrivato anche il pubblico ministero di turno.

La verità sull’improvvisa scomparsa di Piera Napoli

L’ipotesi che si sta facendo strada in queste ore è che Piera Napoli sia stata vittima di un femminicidio (sarebbe la settima dall’inizio del 2021). Decisivo sarà l’interrogatorio del marito da parte del pubblico ministero di turno, che dovrà provare a chiarire quanto accaduto ricostruendo nel dettaglio anche il quadro familiare.

Stando a quanto è emerso finora, il delitto sarebbe stato compiuto con un coltello da cucina, che sarebbe stato trovato insanguinato dai militari nel corso del sopralluogo e poi sequestrato. La cantante neomelodica, madre di tre figli, godeva di una certa notorietà: i suoi video su Youtube sono visualizzati da decine di migliaia di utenti.

Alcune ore fa il marito di Piera Napoli ha pubblicato un post del profilo “Dna criminale”: sullo sfondo di una foto di Robert De Niro è scritto: “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”. La vittima sul proprio profilo Facebook 15 ore fa aveva lanciato il post: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13”.