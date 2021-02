Grave incidente in A14, muoiono volontari Enpa: trasportavano cuccioli da adottare. A lutto tutto il mondo animalista e del volontariato. Tra le vittime anche Elisabetta Barbieri, che aveva dedicato tutta la sua vita al benessere degli animali.





Il drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla A14 Bologna-Taranto. Il tragico schianto ha coinvolto due mezzi pesanti e il furgone nel quale i volontari trasportavano cuccioli di cane e gatto. Morto anche un cucciolo di pastore tedesco.

Grave incidente in A14, muoiono tre volontari Enpa: tra loro anche Elisabetta Barbieri. Stavano trasportando dei cuccioli da adottare

Erano partiti dalla provincia di Foggia. Era partendo da lì che i tre volontari dell’Enpa si stavano recando a Nord con il loro furgone pieno di cuccioli, ai quali trovare una casa e regalare l’inizio di una nuova vita. Poi, il tragico schianto, che ha spezzato per sempre le loro vite all’altezza di Pesaro, sulla A14.

Per lo spavento, gli animali sono usciti dal furgone, disperdendosi nelle zone limitrofe e questo ha reso necessario l’intervento delle Guardie Zoofile dell’Enpa di Pesaro. I cuccioli sono stati condotti in salvo e mentre i gatti sono stati ricondotti in viaggio per Bologna, per i cani è stato un camionista spagnolo ad offrirsi volontariamente di portarli verso Milano.

Tra le vittime del tragico schianto c’è anche Elisabetta Barbieri, che da tempo si dedicava al volontariato in favore degli animali, con l’Enpa di San Severo. La volontaria accompagnava i cuccioli per tutta Italia, per dare loro una casa e una famiglia.

Come si legge sul Corriere.it, la presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi, ha evidenziato quanto l’intero mondo animalista sia straziato da questa enorme tragedia. Parole di cordoglio per questa enorme perdita sono state espresse anche dall’Enpa di San Severo attraverso la pagina Facebook.