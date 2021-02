Chi sono le gemelle Kessler: età, carriera, vita privata del famoso duo

Conosciamo meglio la carriera e vita privata delle gemelle Kessler: ecco tutte le curiosità sulle tappe importanti del loro percorso

Le due gemelle Kessler sono diventate celebri in Italia negli Sessanta. Ellen e Alice nascono nel 1936 a Nerchau, una piccola città sita in Sassonia. E così fin da piccole, dall’età di 6 anni, frequentano la scuola di danza. Col passare degli anni diventano sempre più brave facendosi notare a Parigi con il corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly. Nel 1961 arriva il loro trasferimento in Italia partecipando alla trasmissione televisiva Giardino d’inverno diretta da Antonello Falqui. La loro bravura viene notata anche al cinema, partecipando subito al film I complessi del 1965, protagoniste al fianco di Alberto Sordi. Il loro successo cresce a dismisura e così la Rai le ingloba nel cast di Studio Uno facendole esibire sia nel canto che nel ballo. Poi nel 1969 arriva la partecipazione a Canzonissima ed altri programmi e così diventano celebri visto che sono testimonial di una marca di calze. Nel 1974 le due gemelle posano per la rivista Playboy, facendo vendendo tante copie che non era mai successo prima di allora.

Leggi anche –> Aurora e Giada Anfuso: chi sono le due gemelle ballerine

.Chi sono le gemelle Kessler: le curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Nel 1981 la Rai cambia ancora una volta il progetto per lui affidando un programma intitolato “Buona sera con… Alice ed Ellen Kessler“. Nel 1986 tornano in Germania a Monaco di Baviera, ma sono sempre protagoniste in Italia con programmi di varietà fino al 2004. Le loro ultime apparizioni sono al Festival di Sanremo del 2014 e a Domenica In, ospitate dalla padrona di casa Mara Venier. Nessuna delle due è sposata e non hanno figli. Nel corso della loro vita hanno avuto storie importanti, come quella di Alice che è stata la prima fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno. Ellen Kessler è stata legata sentimentalmente per vent’anni con l’attore Umberto Orsini.