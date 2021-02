Diego Armando Maradona Junior, la verità sull’eredità del Pibe de Oro. Moltissimi sono ancora i misteri che aleggiano sulla morte dell’ex calciatore. Tra questi, quello legato ai beni che Maradona avrebbe lasciato ai suoi figli, dopo la sua morte.





Non si arrende il figlio del Pibe de Oro. Diego Armando Junior ha dichiarato infatti il suo intento, ovvero quello di andare fino in fondo e scoprire tutta la verità sulla questione legata all’eredità di suo padre.

Diego Armando Maradona Junior, la verità sull’eredità del Pibe de Oro

Cosa si cela realmente dietro a questo grande mistero? Proprio questo è quello che il figlio del grande campione intende scoprire. Circa un mese fa, l’avvocato dell’ex giocatore, Matias Morla, aveva dichiarato che Maradona aveva lasciato in eredità ai suoi figli solo tre auto. Il figlio del campione si è dichiarato allora pronto a chiarire tutta la vicenda, partendo direttamente per l’Argentina.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Maradona, guerra tra ex: “Hai usato la sua carta di credito dopo la morte”

Il figlio dell’ex campione ha infatti ribadito di voler approfondire la questione legata all’eredità del padre, ritenendo improbabile che Maradona abbia lasciato ai suoi figli solo le tre auto a cui ha fatto riferimento l’avvocato Morla. Per altro, Diego Armando Junior ha parlato anche del fatto che il padre gli avesse confidato, in alcuni momenti malinconici, di voler lasciare tutti i propri beni ai suoi figli. Per questo il fatto che non vi sia un testamento è sembrato al figlio del campione molto strano.

Potrebbe interessarti anche –> Maradona, figlia accusata: sparito anello da 300mila euro

Leggi anche –> Maradona, l’ultimissimo VIDEO prima di morire: “Sono ammaccato”

Vedremo se anche su questa questione, come richiesto a gran voce dai figli di Maradona, potranno far luce le indagini della magistratura argentina, che proseguono in questi giorni, volte a chiarire tutte quelle ambiguità di cui si sono ammantati gli ultimi anni di vita del grande campione e le circostanze che lo hanno condotto alla morte.