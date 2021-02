Costantino Della Gherardesca, chi è la sorellastra Olimpia Gaetani dell’Aquila Caetani: nata da un padre diverso, Conte defunto nel 2011.

Costantino Della Gherardesca è nato nel 1977 da Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca. La famiglia della madre discende direttamente da un antico casato nobiliare toscano, e i suoi antenati furono Signori di Volterra, di Pisa e feudatari del castello di Donoratico nel secolo X. Prima di conoscere il padre di Costantino, Alvin Verecondi Scortecci, Costanza della Gherardesca sposò il conte Niccolò Gaetani dell’Aquila Caetani, defunto nel 2011. Con lui ebbe due figli: Olimpia, nata nel 1959, e Filippo, nato nel 1964.

Chi è Olimpia Gaetani dell’Aquila Caetani

Dei fratellastri di Costantino si sa poco e nulla. Lui racconta di essere sempre stato un bambino difficile, che soffriva di attacchi d’ansia e spesso voleva stare da solo. Per questo motivo venne mandato a studiare in un collegio in Svizzera quando aveva solo 9 anni: “La prima volta che ho visto una psicologa avrò avuto 12-13 anni. Avevo dato fuoco alle tende” ha raccontato a Vanity Fair. Olimpia e Filippo non sono stati particolarmente presenti nella vita di Costantino, che raramente parla di loro pubblicamente, nemmeno durante la difficile vita in collegio: “Alcuni professori e membri dello staff mi costringevano a camminare sulla neve, a svegliarmi molto presto e mi vietavano di uscire nelle ore di libertà. Non ho mai fatto la vittima: quello che non ti uccide, ti fortifica” ha dichiarato.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Costantino Della Gherardesca ricoverato in ospedale psichiatrico: il suo dramma

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

A 18 anni ha confessato alla famiglia di essere gay: “Sono cresciuto in un ambiente molto liberal, a casa non c’è stato nessun problema con la mia omosessualità. Anzi, in famiglia qualcuno se l’è presa perché l’ho detto prima a mia madre che ad altri”. Nel 2012 Costantino ha partecipato con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, detto Barù, al reality “Pechino Express”. La coppia conquistò il pubblico e arrivò terza in classifica.